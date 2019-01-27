Ефим Шифрин рассказал об отношениях с актрисой Натальей Фатеевой

Описывая Наталью Фатееву, Ефим Шифрин назвал ее красивой, вспомнил фиалковые глаза и звонкий смех. По мнению актера, знаменитость была безупречной. Вспомнил отечественный юморист и о том, как однажды ходил со звездой “выбивать квартиру для Маковецкого”, для чего пришлось посетить райсовет. Фатеева оказывалась “безотказной”, если речь заходила о помощи коллегам-актерам. Снимок, обнародованный в соцсети, Шифрин получил от знаменитости в подарок на юбилей, и с тех пор хранит его с особым трепетом.В посте Шифрина содержатся и другие воспоминания о Натальей Фатеевой, и среди подписчиков автора публикации его запись нашла широкий отклик. Многие вспомнили творчество актрисы и ее привлекательность во время появления в советском кино, отметив, что сейчас таких артистов нет.