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Юлия Ефременкова рассказала, какие участники «Дома-2» всегда будут ее любимчиками

Ведущую реалити-шоу «Дом-2» Юлию Ефременкову в последнее время зрители часто начали обвинять в том, что у нее есть свои любимчики в периметре. Так, к примеру, сначала ее подозревали в чрезмерном внимании к Евгению Ромашову, а теперь не понимают, почему она вдруг стала защищать Валерия Блюменкранца.

И несколько дней назад девушка наконец-то объяснила свое поведение, хотя и не называла никаких имен.

Юлия Ефременкова рассказала, какие участники «Дома-2» всегда будут ее любимчиками

Так, по ее словам, ей нравится беседовать с представителями сильного пола, которые по-настоящему влюблены в своих женщин. Ей нравится слушать, как они гордо о них отзываются, когда говорят, как о каких-то царицах. Именно в такие моменты она начинает верить в существование настоящих мужчин, в их защиту и любовь.

«Мне кажется, нет выше и мужественнее влюблённого мужчины, который верен своему выбору», - призналась Юля.

Юлия Ефременкова рассказала, какие участники «Дома-2» всегда будут ее любимчиками

Судя по всему, теледива посвятила это послание всем тем, кто не понимает, почему она так хорошо относится к Валере, что даже получила замечание от своего коллеги Влада Кадони. Ведь, по ее мнению, Блюменкранц влюблен в Ирину Пинчук и относится к ней, как к божеству.

Стоит отметить, что поведение молодого человека действительно удивляет публику «Дома-2», ведь с другими девушками он не был таким жизнерадостным и веселым. Даже в отношениях со своей бывшей супругой Татой у него не блестели так глаза, как сейчас блестят с Ирой. И скорее всего Ефременкова была одной из первых, кто обратил на это внимание, решив во что бы то не стало поддерживать влюбленных.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:58

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