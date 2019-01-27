Юлия Ефременкова рассказала, какие участники «Дома-2» всегда будут ее любимчиками

«Мне кажется, нет выше и мужественнее влюблённого мужчины, который верен своему выбору», - призналась Юля.





И несколько дней назад девушка наконец-то объяснила свое поведение, хотя и не называла никаких имен.Так, по ее словам, ей нравится беседовать с представителями сильного пола, которые по-настоящему влюблены в своих женщин. Ей нравится слушать, как они гордо о них отзываются, когда говорят, как о каких-то царицах. Именно в такие моменты она начинает верить в существование настоящих мужчин, в их защиту и любовь.Судя по всему, теледива посвятила это послание всем тем, кто не понимает, почему она так хорошо относится к Валере, что даже получила замечание от своего коллеги Влада Кадони. Ведь, по ее мнению, Блюменкранц влюблен в Ирину Пинчук и относится к ней, как к божеству.Стоит отметить, что поведение молодого человека действительно удивляет публику «Дома-2», ведь с другими девушками он не был таким жизнерадостным и веселым. Даже в отношениях со своей бывшей супругой Татой у него не блестели так глаза, как сейчас блестят с Ирой. И скорее всего Ефременкова была одной из первых, кто обратил на это внимание, решив во что бы то не стало поддерживать влюбленных.