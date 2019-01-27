В РФ подорожали 4 кроссовера Nissan





Например, Nissan Juke в зависимости от версии прибавил в стоимости 21 - 22 тысячи рублей, а вот SUV LE+ Perso подорожал чуть более, чем на 25 тысяч рублей. С конца января ценники на комплектации данной модели составляют 1,19 – 1,4 миллиона рублей, уточняют эксперты. Новая стоимость коснулась и среднеразмерного кроссовера Murano 2018-го года выпуска – модель подорожала на 45 – 55 тысяч рублей, и теперь обойдется россиянам в 2,6 – 3,36 миллиона рублей. К слову, модернизированный Terrano подорожал по-разному: за экземпляры, выпущенные в 2018 году попросят в среднем на 20 000 рублей больше, тогда как за машину 2019 года – на 40 000 – 60 000 рублей больше.Рестайлинговый X-Trail появляется на отечественном рынке с новой стоимостью во второй раз за последние 4 недели – теперь транспортное средство будет стоить на 25-35 тысяч рублей дороже – 1,6 – 2,3 миллиона рублей.