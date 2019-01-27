Медики рассказали о пользе бойзеновой ягоды для сосудов





В рамках исследования медики установили, что в бойзеновой ягоде имеется полифенол, также в ней предусмотрены антоцианины. Они в состоянии ингибировать дисфункцию кровеносных и лимфатических сосудов, поддерживая их стабильность. Эндотелиальная дисфункция может развиваться на фоне ряда проблем, среди которых ожирение и гипертония. Далее существует риск появления у индивида атеросклероза.Свои выводы об исключительной пользе полифенола бойзеновой ягоды медики сделали по итогам исследования с участием мышей, длившегося в течение нескольких месяцев. Содержащиеся в ягоде антоцианины, помимо того, способны служить профилактикой сердечно-сосудистых болезней.Эксперты рекомендуют бойзенову ягоду употреблять в свежем или замороженном виде, консервированный продукт лишается части своих свойств. Кроме того, ягода содержит множество витаминов, минералов и клетчатку.