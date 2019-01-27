Кейт Бекинсейл сообщила фанатам о перенесенной операции

Недавно Кейт Бекинсейл опубликовала несколько фотографий на своей странице в Instagram. На одном снимке звезда таких фильмов, как "Ван Хельсинг" и "Другой мир" запечатлена крупным планом, и выглядит она довольно усталой. На другом фото актриса лежит под капельницей, при этом она повернулась спиной к камере. В комментарии к посту Кейт Бекинсейл написала, что оказывается разорванная киста яичника очень сильно болит. В конце публикации знаменитость поблагодарила всех, кто ухаживает за ней после операции.Подписчики актрисы отреагировали моментально. Они написали множество комментариев, в которых выразили свое сочувствие. Другие попытались развеселить знаменитости. Были те, кто сообщил, что сталкивался с такой же проблемой и понимает, как ей больно. Всего за несколько часов пост Кейт Бекинсейл набрал более 164 тысяч лайков.