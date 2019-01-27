Samsung собирается поставлять девайсы в упаковках из крахмала и сахарного тростника





Представители корпорации заявили, что в их планах заняться экологической упаковкой. Они пообещали сделать замену. С этого года вся продукция Samsung будет выпускаться не в пластиковых коробках, а в сделанных из материалов, безопасных для окружающей среды. Среди них были названы: бумага, переработанная пластмасса, биопластик. В своем пресс-релизе южнокорейский гигант подчеркнул, что новая упаковка появится абсолютно у всех гаджетов бренда, и произойдет это уже в первой половине 2019 года.Разработчики рассказали, что теперь ложемент для коробок будет изготовляться из формованной бумажной массы. Пленка, которой обматывают зарядное устройство, вообще исчезнет. Сам адаптер поменяет оболочку, вместо глянцевой он получит матовую. Заметим, что Samsung также заявил о своем намерение использовать только волокнистые материалы, которые получили сертификаты международных организаций по защите окружающей среды. Полиэтиленовые пакеты для аксессуаров и пленки для защиты поверхности техники во время транспортировки также получат замену.