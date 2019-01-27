Некоторые вещи в гардеробе человека могут разрушить его энергетику





Прежде всего, при наличии такой возможности, эксперты призывают отказаться от чужих вещей, особенно приобретенных в секонд-хенде. Прежний владелец мог иметь негативную энергетику, поэтому если с появлением “новой” старой вещи что-то изменилось в худшую сторону, лучше от нее избавиться. Также рекомендовано отказаться от нарядов, связанных с отрицательными воспоминаниями. Из-за такой одежды неприятный опыт прошлого отражается и на делах настоящего времени.Важно уделять пристальное внимание и цвету одежды для повседневного гардероба. Для получения положительных эмоций лучше выбирать яркие цвета, поскольку серые тона делают человека в глазах других невзрачным. Даже строгий костюм можно разбавить цветным элементом. Эксперты убеждены, что, меняя отношение к гардеробу, меняется и само отношение к жизни.