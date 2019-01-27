Некоторые вещи в гардеробе человека могут разрушить его энергетику
Некоторые вещи, присутствующие в повседневном гардеробе человека, способны разрушать его энергетику, уверены эксперты. Также они рассказали, от каких нарядов лучше отказаться, чтобы не спугнуть удачу.
Прежде всего, при наличии такой возможности, эксперты призывают отказаться от чужих вещей, особенно приобретенных в секонд-хенде. Прежний владелец мог иметь негативную энергетику, поэтому если с появлением “новой” старой вещи что-то изменилось в худшую сторону, лучше от нее избавиться. Также рекомендовано отказаться от нарядов, связанных с отрицательными воспоминаниями. Из-за такой одежды неприятный опыт прошлого отражается и на делах настоящего времени.
Важно уделять пристальное внимание и цвету одежды для повседневного гардероба. Для получения положительных эмоций лучше выбирать яркие цвета, поскольку серые тона делают человека в глазах других невзрачным. Даже строгий костюм можно разбавить цветным элементом. Эксперты убеждены, что, меняя отношение к гардеробу, меняется и само отношение к жизни.
Прежде всего, при наличии такой возможности, эксперты призывают отказаться от чужих вещей, особенно приобретенных в секонд-хенде. Прежний владелец мог иметь негативную энергетику, поэтому если с появлением “новой” старой вещи что-то изменилось в худшую сторону, лучше от нее избавиться. Также рекомендовано отказаться от нарядов, связанных с отрицательными воспоминаниями. Из-за такой одежды неприятный опыт прошлого отражается и на делах настоящего времени.
Важно уделять пристальное внимание и цвету одежды для повседневного гардероба. Для получения положительных эмоций лучше выбирать яркие цвета, поскольку серые тона делают человека в глазах других невзрачным. Даже строгий костюм можно разбавить цветным элементом. Эксперты убеждены, что, меняя отношение к гардеробу, меняется и само отношение к жизни.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:37