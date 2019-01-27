Блогер Анатолий Шарий раскритиковал "Богемскую рапсодию"





Актер Рами Малека сыгравший главную роль в киноленте "Богемская рапсодия", получил премию "Золотой глобус", а саму кинокартину признали "лучшей драмой года". Но вот Анатолий Шарий на странице в социальной сети Twitter сообщил о том, что данный кинофильм стал настоящим разочарованием года. Пользователь интернет-сети отметил, что сюжет киноленты под названием «Богемская рапсодия» слишком невнятный и пустой.Анатолий Шарий считает, что кинокартина «Звезда родилась» заслуживает не только премию "лучшая песня", но и могла бы стать "лучшим драматическим фильмом года". Блогер уверен, что данный фильм намного сильнее и интересней "Богемской рапсодии". Но далеко не все пользователи Сети согласились с его мнением.