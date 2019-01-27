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Блогер Анатолий Шарий раскритиковал "Богемскую рапсодию"

Анатолий Шарий раскритиковал кинофильм под названием "Богемская рапсодия". Блогер считает, что картина "Звезда родилась" намного интереснее и увлекательнее.

Блогер Анатолий Шарий раскритиковал "Богемскую рапсодию"

Актер Рами Малека сыгравший главную роль в киноленте "Богемская рапсодия", получил премию "Золотой глобус", а саму кинокартину признали "лучшей драмой года". Но вот Анатолий Шарий на странице в социальной сети Twitter сообщил о том, что данный кинофильм стал настоящим разочарованием года. Пользователь интернет-сети отметил, что сюжет киноленты под названием «Богемская рапсодия» слишком невнятный и пустой.

Блогер Анатолий Шарий раскритиковал "Богемскую рапсодию"

Анатолий Шарий считает, что кинокартина «Звезда родилась» заслуживает не только премию "лучшая песня", но и могла бы стать "лучшим драматическим фильмом года". Блогер уверен, что данный фильм намного сильнее и интересней "Богемской рапсодии". Но далеко не все пользователи Сети согласились с его мнением.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:25

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