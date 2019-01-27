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Экс-звезда «Дома-2» Алена Ашмарина сделала пластику груди

Чуть больше недели назад бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», мама двоих детей и владелица популярного салона красоты Алена Ашмарина сообщила своим подписчикам о том, что подумывает о маммопластике.

По словам девушки, после второй беременности она задумалась о своем теле. Она не отрицает, что спорт - главный помощник на пути к идеалу, однако больше всего ее сейчас не устраивает грудь, которая из-за кормления потеряла свою форму.

Экс-звезда «Дома-2» Алена Ашмарина сделала пластику груди

Алена решительно настроилась на коррекцию бюста, поэтому попросила подписчиков посоветовать ей хорошего пластического хирурга, которому можно было бы доверить свое тело и здоровье.

И вот, вчера на своей странице в социальной сети Instagram экс-звезда телестройки рассказала о том, что ее мечта сбылась, и она сделала маммопластику.

Экс-звезда «Дома-2» Алена Ашмарина сделала пластику груди

«Девочкиииииии! Я сделала это! Сделала грудь! Я таак счастлива! Я просто в восторге! Я уже легко встаю, у меня отличный аппетит) я хожу прогуливаюсь) болтаю) чувствую себя как на отдыхе!», - написала она, засыпав словами благодарности и комплиментами своего врача, анестезиолога и остальных членов команды за хорошую работу.

Подписчики, хотя и советовали Ашмариной не делать операцию, так как считали, что она отлично выглядит, все равно поздравили ее с изменениями, и пожелали в дальнейшем становиться только лучше, всегда двигаться вперед, и никогда не оглядываться.

Экс-звезда «Дома-2» Алена Ашмарина сделала пластику груди

«Аленочка, ты замечательна! Прекрасна внешне и внутренне, я очень рада за перемены, пусть все они будут в твоей жизни только к лучшему! Ты заслуживаешь счастья и всего самого хорошего», «Как круто, молодец! Ты просто красотка!», «Молодей, скорейшего восстановления!», «Поздравляю, Аленочка! Ты молодец», - писали они.

Напомним, что на данный момент выпускница «Дома-2» сама воспитывает двух дочерей, так как несколько недель назад в очередной раз рассталась с Ильей Григоренко. Молодой человек целыми днями сидел дома с детьми, а также часто ревновал ее, поэтому в какой-то момент ее терпение лопнуло и она выставила его за дверь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:12

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