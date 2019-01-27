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Ольга Сударкина продолжает воевать с Ксенией Бородиной

Бывшая участница "Дома-2" Ольга Сударкина не может простить Ксению Бородину за то, что ведущая оскорбила её перед многомиллионной аудиторией.

Напомним, на одном из шоу, в котором обсуждали ситуацию, сложившуюся между Ольгой Сударкиной и семьёй Ольги Рапунцель, Бородина назвала разлучницу "девушкой лёгкого поведения".

Ольга Сударкина продолжает воевать с Ксенией Бородиной

Такие слова задели бывшую участницу телепроекта. Ведь как заявляет Сударкина, она не виновата в том, что влюбилась в женатого мужчину. Она считает, что поступила честно, признавшись в этом.

Но Ксения Бородина была непреклонна и на шоу она буквально унизила девушку перед всеми, сказав, что поведение Сударкиной низкое.

После скандала на шоу, Сударкина выставила в Instagram видео, в котором заявила, что Бородиной нужно молчать, ведь по её словам ведущая "Дома-2" имела связь со многими участниками проекта.

Ольга Сударкина продолжает воевать с Ксенией Бородиной

А накануне, после того как Ольга покинула телестройку, она выставила пост, в котором обвинила Бородину в растлении молодёжи. Она сказала, что если родители услышат, что её дети говоря слово "ш..." то пусть они знают, что этому научила их ведущая "Дома-2" Ксения Бородина.

Ведь нецензурное слово она произнесла днём на федеральном канале.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:14

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