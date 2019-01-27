Ольга Сударкина продолжает воевать с Ксенией Бородиной





Напомним, на одном из шоу, в котором обсуждали ситуацию, сложившуюся между Ольгой Сударкиной и семьёй Ольги Рапунцель, Бородина назвала разлучницу "девушкой лёгкого поведения".Такие слова задели бывшую участницу телепроекта. Ведь как заявляет Сударкина, она не виновата в том, что влюбилась в женатого мужчину. Она считает, что поступила честно, признавшись в этом.Но Ксения Бородина была непреклонна и на шоу она буквально унизила девушку перед всеми, сказав, что поведение Сударкиной низкое.После скандала на шоу, Сударкина выставила в Instagram видео, в котором заявила, что Бородиной нужно молчать, ведь по её словам ведущая "Дома-2" имела связь со многими участниками проекта.А накануне, после того как Ольга покинула телестройку, она выставила пост, в котором обвинила Бородину в растлении молодёжи. Она сказала, что если родители услышат, что её дети говоря слово "ш..." то пусть они знают, что этому научила их ведущая "Дома-2" Ксения Бородина.Ведь нецензурное слово она произнесла днём на федеральном канале.