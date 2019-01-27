Ученые назвали части тела, которые больше не нужны человеку
Некоторые из имеющихся у человека частей тела в современном мире больше не нужны. Они являются рудиментами и могут в будущем действительно исчезнуть под воздействием эволюции, как считают ученые.
Один из рудиментов выступает копчик, утративший свою первоначальную ценность. Однако он используется, выступая местом для крепления мышц. Еще одной “лишней” реакцией названа “гусиная кожа” у человека, когда у предков Homo sapiens “вставал дыбом” волосяной покров. Растительности на теле современного индивида заметно меньше, поэтому процесс не обеспечивает сохранения тепла, и не придает более грозного вида. Хватательный рефлекс, свойственный рукам, тоже изжил себя, хотя он все еще проявляется у детей, хватающих родителей за палец. У приматов же есть такая потребность, чтобы уцепиться за мех взрослой особи.
На руках есть еще один рудимент - это длинная ладонная мышца. Выделяется она, если большой палец соединить с мизинцем. В прошлом она помогала предкам человека перемещаться по деревьям. Среди прочих “лишних” элементов оказались бугорок Дарвина на ухе и третье веко, имеющееся во внутреннем углу глаза.
Один из рудиментов выступает копчик, утративший свою первоначальную ценность. Однако он используется, выступая местом для крепления мышц. Еще одной “лишней” реакцией названа “гусиная кожа” у человека, когда у предков Homo sapiens “вставал дыбом” волосяной покров. Растительности на теле современного индивида заметно меньше, поэтому процесс не обеспечивает сохранения тепла, и не придает более грозного вида. Хватательный рефлекс, свойственный рукам, тоже изжил себя, хотя он все еще проявляется у детей, хватающих родителей за палец. У приматов же есть такая потребность, чтобы уцепиться за мех взрослой особи.
На руках есть еще один рудимент - это длинная ладонная мышца. Выделяется она, если большой палец соединить с мизинцем. В прошлом она помогала предкам человека перемещаться по деревьям. Среди прочих “лишних” элементов оказались бугорок Дарвина на ухе и третье веко, имеющееся во внутреннем углу глаза.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:07