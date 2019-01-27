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Разработчики представили Georifters — красочный экшен-платформер для Switch.

Тайваньские разработчики представили игру для консоли Switch. Новинка получила название Georifters, которая является красочным экшен-платформером.
Разработчики представили Georifters — красочный экшен-платформер для Switch.

Сотрудники студии Busy Toaster провели анонс нового экшен-платформера Georifters, разработанного для Nintendo Switch. Он будет функционировать на наборе инструментов - Unreal Engine 4. Потребительская аудитория сможет увидеть его на рынках уже в этом году. В сюжет игры легло путешествие, которое охватывает пять миров-пузырей. Герои получили умение, позволяющее им толкать, переворачивать и поворачивать землю. Передвигаясь по своим мирам, они находят портал, открывающий другие миры. Путешественники бросают вызов неизвестности и смело шагают в него, чтобы сразиться с конкурентами.

Georifters предлагает несколько режимов игры. Если геймер вступает в однопользовательский режим, то ему предстоит путешествие по соседним мирам. Второй режим предлагает гонку, в которой может принять участие до 4-х участников. В групповой игре геймеры сражаются за славу и кристаллы.

Сотрудники компании назвали ряд особенностей новинки. Пользователи будут иметь возможность взаимодействовать с землей, что даст им возможность передвигаться по сюжету и вступать в сражение с другими игроками. Это станет доступно благодаря хорошей механики. Персонаж может выбирать способы, а также он получил множество эксклюзивных костюмов. Собирая наклейки игрок может улучшить способности героя. Каждый мир-пузырь имеет сотни уровней.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:15

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