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В Подмосковье пьяный водитель на квадроцикле насмерть сбил ребенка

В Подмосковье водитель квадроцикла осуществил наезд на подростка, вследствие чего ребенок скончался. Предварительно, мужчина в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии.
В Подмосковье пьяный водитель на квадроцикле насмерть сбил ребенка

По данным от источников в ГУ МВД Московской области, инцидент имел место в городе Домодедово вечером минувшей субботы, 26 января. Инцидент случился в микрорайоне Барыбино, а именно на улице Южной, где водитель квадроцикла допустил наезд на школьника. Вследствие ДТП 13-летний подросток получил тяжелые травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

Некоторые источники утверждают, что виновник аварии в момент случившегося находился под воздействием алкоголя, более определенно о его состоянии станет известно после соответствующей экспертизы. Обстоятельства трагедии в Подмосковье устанавливаются, другие подробности не озвучиваются.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:57

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