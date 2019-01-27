В Подмосковье пьяный водитель на квадроцикле насмерть сбил ребенка





По данным от источников в ГУ МВД Московской области, инцидент имел место в городе Домодедово вечером минувшей субботы, 26 января. Инцидент случился в микрорайоне Барыбино, а именно на улице Южной, где водитель квадроцикла допустил наезд на школьника. Вследствие ДТП 13-летний подросток получил тяжелые травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.Некоторые источники утверждают, что виновник аварии в момент случившегося находился под воздействием алкоголя, более определенно о его состоянии станет известно после соответствующей экспертизы. Обстоятельства трагедии в Подмосковье устанавливаются, другие подробности не озвучиваются.