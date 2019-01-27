Регина Тодоренко и Влад Топалов оставили сына с бабушкой ради светского мероприятия

Регина Тодоренко после рождения наследника, появившегося на свет в начале декабря, не стала надолго оставаться в декрете. Звезда занимается новыми проектами, но при этом успевает познавать все радости и сложности материнства. Судя по новому фото, телеведущая и ее супруг Влад Топалов решили вместе посетить светское мероприятие. В пользу этого говорят наряды знаменитостей, поскольку оба позируют при полном параде. В подписи к посту Тодоренко отметила, что на “дежурстве” в это время находилась бабушка.В комментариях большинство фолловеров отметили, что пара вместе смотрится замечательно, и оба родителя кажутся счастливыми. Однако некоторые из подписчиков раскритиковали макияж Регины Тодоренко, посчитав, что она слишком неудачно выделила глаза.