Игорь Николаев показал совместное веселье дочерей на видео в Instagram

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вместе с дочерью Вероникой уже какое-то время находятся в Майами, где с ними проводит время старшая наследница певца. В новом видео артист сообщил, что в гости к ним зашел друг, умеющий играть на гитаре. Он исполнил одну из композиций группы Led Zeppelin, после чего в доме начались танцы. Пока старшая дочь Юлия Николаева упражнялась с мячом, младшая Вероника пыталась повторять движения за родственницей. Также в кадр успела попасть собака хозяйки жилплощади.В комментариях фолловеры отметили, что, судя по видео, звездное семейство достаточно весело проводит время в компании друг друга. Некоторые отметили, что Вероника растет очень артистичной, и может в итоге пойти по стопам звездных родителей. Просмотреть ролик успели более 105 тысяч пользователей Сети.