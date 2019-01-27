АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Игорь Николаев показал совместное веселье дочерей на видео в Instagram

Игорь Николаев решил продемонстрировать поклонникам в Instagram, как проходит совместное веселье его дочерей Вероники и Юлии. Старшая наследница артиста проживает в США, куда он приехал с младшим ребенком и женой на отдых.
Игорь Николаев показал совместное веселье дочерей на видео в Instagram

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вместе с дочерью Вероникой уже какое-то время находятся в Майами, где с ними проводит время старшая наследница певца. В новом видео артист сообщил, что в гости к ним зашел друг, умеющий играть на гитаре. Он исполнил одну из композиций группы Led Zeppelin, после чего в доме начались танцы. Пока старшая дочь Юлия Николаева упражнялась с мячом, младшая Вероника пыталась повторять движения за родственницей. Также в кадр успела попасть собака хозяйки жилплощади.

В комментариях фолловеры отметили, что, судя по видео, звездное семейство достаточно весело проводит время в компании друг друга. Некоторые отметили, что Вероника растет очень артистичной, и может в итоге пойти по стопам звездных родителей. Просмотреть ролик успели более 105 тысяч пользователей Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung собирается поставлять девайсы в
Ксения Шойгу открыла в Германии забег
Некоторые вещи в гардеробе человека
Участница «Дома-2» Милена Безбородова
Блогер Анатолий Шарий раскритиковал
Разработчики представили Georifters —
Ученые назвали части тела, которые
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Юлия Ефременкова рассказала, какие
Игорь Николаев показал совместное
Фильм «Лед» стал обладателем двух
Специалисты рассказали, зачем водители
Лера Кудрявцева устроила фотосессию с
Принц Филипп извинился перед
Ольга Сударкина продолжает воевать с
Экс-звезда «Дома-2» Алена Ашмарина
Ольга Зуева поделилась забавным видео с
Криптовалютная биржа LocalBitcoins
В Подмосковье пьяный водитель на
Французские разработчики представили
Сотрудники компании Radetec научили
Рената Литвинова удивила сходством с
Чиновница объяснила свои слова о
У дочери покойного актера Дмитрия
Игроки “Спартака” поздравили Дениса
Новые бюджетные iPad будут без функции
Максим Галкин показал, как проводит
Новый кроссовер Haval F7 пользуется
Настя Каменских показала стройное тело
В Москве посетитель магазина украл
Просмотреть все новости