Лера Кудрявцева устроила фотосессию с “фриками”

На новых снимках Лера Кудрявцева позирует в компании людей, которые решились на экстремальные модификации своей внешности. В частности, один из них по собственному желанию спилил нос и уши, “закрасил” глаза, поместил импланты под кожу. Второй персонаж оказался клоуном из Лос-Анджелеса. Мужчина забил все свое лицо татуировками и теперь вынужден всегда жить в одном образе. Третьим оказался “русский парень Рома”, молодой человек тоже решился покрыть рисунками лицо, хотя получилось у него менее эффектно.Судя по всему, “фрики” стали героями какой-то передачи, где их собрали вместе, подробностей раскрывать Лера Кудрявцева не стала. Реакция подписчиков на такую публикацию тоже оказалась разной. Кто-то просто посмеялся, другие посчитали, что на отечественном телевидении таким “персонажам” не место.