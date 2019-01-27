АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Специалисты рассказали, зачем водители вешают на авто маленькое ведерко

Как известно, ещё с советских времен автовладельцы начали вешать на машину небольшое ведро. Специалисты рассказали, является ли это желанием автомобилистов выделяться, или же данную практику можно считать необходимой.
Специалисты рассказали, зачем водители вешают на авто маленькое ведерко

В большинстве случаев ведро крепили за фаркоп, задний бампер или глушитель из-за удобства. В Советском Союзе водители в качестве охлаждающей жидкости, как правило, использовали воду, в связи с этим ведро и стало незаменимым атрибутом. Предмет занимал определенное место, поэтому автомобилисты не хотели хранить его в салоне. В зимнее время особенно на устаревших моделях грузовиков, водители вечером сливали воду в ведро, чтобы система охлаждения не замерзла.

В нынешнее время на некоторых машинах тоже можно увидеть вышеназванный атрибут, но сейчас он в основном нужен для декоративной функции, выполнение других задач с его помощью попросту бессмысленно, считают эксперты.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung собирается поставлять девайсы в
Ксения Шойгу открыла в Германии забег
Некоторые вещи в гардеробе человека
Участница «Дома-2» Милена Безбородова
Блогер Анатолий Шарий раскритиковал
Разработчики представили Georifters —
Ученые назвали части тела, которые
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Юлия Ефременкова рассказала, какие
Игорь Николаев показал совместное
Фильм «Лед» стал обладателем двух
Специалисты рассказали, зачем водители
Лера Кудрявцева устроила фотосессию с
Принц Филипп извинился перед
Ольга Сударкина продолжает воевать с
Экс-звезда «Дома-2» Алена Ашмарина
Ольга Зуева поделилась забавным видео с
Криптовалютная биржа LocalBitcoins
В Подмосковье пьяный водитель на
Французские разработчики представили
Сотрудники компании Radetec научили
Рената Литвинова удивила сходством с
Чиновница объяснила свои слова о
У дочери покойного актера Дмитрия
Игроки “Спартака” поздравили Дениса
Новые бюджетные iPad будут без функции
Максим Галкин показал, как проводит
Новый кроссовер Haval F7 пользуется
Настя Каменских показала стройное тело
В Москве посетитель магазина украл
Просмотреть все новости