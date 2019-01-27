Специалисты рассказали, зачем водители вешают на авто маленькое ведерко





В большинстве случаев ведро крепили за фаркоп, задний бампер или глушитель из-за удобства. В Советском Союзе водители в качестве охлаждающей жидкости, как правило, использовали воду, в связи с этим ведро и стало незаменимым атрибутом. Предмет занимал определенное место, поэтому автомобилисты не хотели хранить его в салоне. В зимнее время особенно на устаревших моделях грузовиков, водители вечером сливали воду в ведро, чтобы система охлаждения не замерзла.В нынешнее время на некоторых машинах тоже можно увидеть вышеназванный атрибут, но сейчас он в основном нужен для декоративной функции, выполнение других задач с его помощью попросту бессмысленно, считают эксперты.