Ольга Зуева поделилась забавным видео с Данилой Козловским
Модель Ольга Зуева поделилась забавным видео со своим возлюбленным Данилой Козловским. Соответствующий ролик появился на странице избранницы актера в сети Instagram.
Забавное видео появилось на странице Ольги Зуевой в режиме Stories. На ролике видно, что модель и Данила Козловский находятся в публичном заведении, отдыхая за столом. Актриса набирает ложкой десерт со своей тарелки и подносит его к избраннику, но забирает до того, как тот успевает съесть лакомство. В кадр попадает и разочарованный взгляд актера, не получившего сладкого. Подписала ролик модель тоже достаточно игриво: “Заставь их хотеть большего”.
Ольга Зуева не часто делится таким “веселыми” моментами отношений с Козловским, поэтому поклонников пары материал порадовал. Сейчас оба артиста заняты съемками в различных проектах. Впервые о себе, как о паре, Зуева и Козловский заявили три года назад, с тех пор активно появляются слухи о том, что влюбленные готовятся к свадьбе.
Забавное видео появилось на странице Ольги Зуевой в режиме Stories. На ролике видно, что модель и Данила Козловский находятся в публичном заведении, отдыхая за столом. Актриса набирает ложкой десерт со своей тарелки и подносит его к избраннику, но забирает до того, как тот успевает съесть лакомство. В кадр попадает и разочарованный взгляд актера, не получившего сладкого. Подписала ролик модель тоже достаточно игриво: “Заставь их хотеть большего”.
Ольга Зуева не часто делится таким “веселыми” моментами отношений с Козловским, поэтому поклонников пары материал порадовал. Сейчас оба артиста заняты съемками в различных проектах. Впервые о себе, как о паре, Зуева и Козловский заявили три года назад, с тех пор активно появляются слухи о том, что влюбленные готовятся к свадьбе.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:07