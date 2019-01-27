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Ольга Зуева поделилась забавным видео с Данилой Козловским

Модель Ольга Зуева поделилась забавным видео со своим возлюбленным Данилой Козловским. Соответствующий ролик появился на странице избранницы актера в сети Instagram.
Ольга Зуева поделилась забавным видео с Данилой Козловским

Забавное видео появилось на странице Ольги Зуевой в режиме Stories. На ролике видно, что модель и Данила Козловский находятся в публичном заведении, отдыхая за столом. Актриса набирает ложкой десерт со своей тарелки и подносит его к избраннику, но забирает до того, как тот успевает съесть лакомство. В кадр попадает и разочарованный взгляд актера, не получившего сладкого. Подписала ролик модель тоже достаточно игриво: “Заставь их хотеть большего”.
Ольга Зуева поделилась забавным видео с Данилой Козловским

Ольга Зуева не часто делится таким “веселыми” моментами отношений с Козловским, поэтому поклонников пары материал порадовал. Сейчас оба артиста заняты съемками в различных проектах. Впервые о себе, как о паре, Зуева и Козловский заявили три года назад, с тех пор активно появляются слухи о том, что влюбленные готовятся к свадьбе.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:07

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