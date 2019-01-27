Принц Филипп извинился перед пострадавшей в ДТП женщиной





Некоторое время назад герцог Эдинбургский ехал на своем автомобиле и столкнулся с другой машиной, в которой находилось две женщины и ребенок. Одна из женщин в результате столкновения сломала запястье. Пока идет расследование и неизвестно, кто стал виновником дорожно -транспортного происшествия, но по предварительным данным принц Филипп на своем авто врезался в другую машину.Но несмотря на то, что расследование еще не закончилось, супруг британской королевы Елизаветы II решил принести свои извинения пострадавшей особе. Женщина получила письмо от герцога Эдинбургского, который написал, что очень сожалеет о случившемся. Также принц Филипп пожелал ей выздоровления и пояснил, что из-за яркого солнца он не заметил приближающую машину.