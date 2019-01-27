Криптовалютная биржа LocalBitcoins подверглась хакерской атаке
Популярная криптовалютная биржа LocalBitcoins оказалась подвержена атаке со стороны хакеров. После этого со счетов многочисленных пользователей площадки начали массово пропадать биткоины.
Отмечается, что при входе на форум у юзеров просят повторное введение логина и пароля. Таким образом киберпреступникам удается получать личные данные пользователей и использовать их для попадания в аккаунт с последующим выведением хранящихся на LocalBitcoins биткоинов на сторонние счета. Позже появлялись сообщения о том, что работа форума временно приостановлена.
Кроме того, на бирже приняли решение о временной заморозке возможности вывода средств. При этом официальных заявлений от представителей LocalBitcoins на этот счет не поступало. Предварительно стало известно, что вывести хакерам удалось по меньшей мере 9 тысяч долларов, после чего им помешала приостановка снятия средств.
Отмечается, что при входе на форум у юзеров просят повторное введение логина и пароля. Таким образом киберпреступникам удается получать личные данные пользователей и использовать их для попадания в аккаунт с последующим выведением хранящихся на LocalBitcoins биткоинов на сторонние счета. Позже появлялись сообщения о том, что работа форума временно приостановлена.
Кроме того, на бирже приняли решение о временной заморозке возможности вывода средств. При этом официальных заявлений от представителей LocalBitcoins на этот счет не поступало. Предварительно стало известно, что вывести хакерам удалось по меньшей мере 9 тысяч долларов, после чего им помешала приостановка снятия средств.
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:00