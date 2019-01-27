Криптовалютная биржа LocalBitcoins подверглась хакерской атаке





Отмечается, что при входе на форум у юзеров просят повторное введение логина и пароля. Таким образом киберпреступникам удается получать личные данные пользователей и использовать их для попадания в аккаунт с последующим выведением хранящихся на LocalBitcoins биткоинов на сторонние счета. Позже появлялись сообщения о том, что работа форума временно приостановлена.Кроме того, на бирже приняли решение о временной заморозке возможности вывода средств. При этом официальных заявлений от представителей LocalBitcoins на этот счет не поступало. Предварительно стало известно, что вывести хакерам удалось по меньшей мере 9 тысяч долларов, после чего им помешала приостановка снятия средств.