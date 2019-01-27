Французские разработчики представили технологию «телепортации в авто»





Для начала стоит надеть 3D-очки, а также присоединиться к установленной системе в автомобиле. У пассажира появится возможность не только для просмотра того, что происходит в салоне, но и для коммуникации с остальными людьми в машине, подчеркивают разработчики. На специальный дисплей в салоне будет выводиться определенная информация, а также изображения и видеозаписи.Главным предназначением инновационной системы является контроль неопытных автомобилистов или сопровождение своих близких в поездке. В особенности, оценить Voyage XR смогут пожилые люди, ведь в их возрасте медики не рекомендуют им отправляться в длительные путешествия на машине.