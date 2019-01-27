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Французские разработчики представили технологию «телепортации в авто»

Разработчики французской компании Valeo создали уникальную систему Voyage XR, позволяющую виртуально находиться в машине. С помощью инновационных камер, сенсоров, гарнитуры и шлема виртуальной реальности, человек в буквальном смысле «телепортируется» в салон транспортного средства.
Французские разработчики представили технологию «телепортации в авто»

Для начала стоит надеть 3D-очки, а также присоединиться к установленной системе в автомобиле. У пассажира появится возможность не только для просмотра того, что происходит в салоне, но и для коммуникации с остальными людьми в машине, подчеркивают разработчики. На специальный дисплей в салоне будет выводиться определенная информация, а также изображения и видеозаписи.

Главным предназначением инновационной системы является контроль неопытных автомобилистов или сопровождение своих близких в поездке. В особенности, оценить Voyage XR смогут пожилые люди, ведь в их возрасте медики не рекомендуют им отправляться в длительные путешествия на машине.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:55

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