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Рената Литвинова удивила сходством с дочерью на совместном фото

Рената Литвинова показала поклонникам новое фото, где она позирует вместе со своей дочерью Ульяной. Многие фанаты отечественной актрисы отметили поразительное сходство звездной матери и ее наследницы.
Рената Литвинова удивила сходством с дочерью на совместном фото

На своей странице в Instagram Рената Литвинова разместила кадр, сделанный в гримерке. На представленном фото звезда экранов сидит в кресле, будучи облаченной в халат, а на ее коленях сидит дочь Ульяна. Мать и девушка позируют перед камерой в профиль, однако у наследницы актрисы волосы распущены, пока у знаменитости они собраны в прическу. Судя по хэштегам, получен снимок в перерывах между съемками фильма “Северный ветер”.
Рената Литвинова удивила сходством с дочерью на совместном фото

В комментариях фолловеры заметили, что родственницы очень похожи между собой чертами лица и профилем. Кроме того, многим подписчикам показалось, что Рената Литвинова и ее наследница больше напоминают двух сестер, нежели мать и дочь. Оценить кадр отметками “Мне нравится” успели более 17 тысяч человек.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:37

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