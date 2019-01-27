Рената Литвинова удивила сходством с дочерью на совместном фото





На своей странице в Instagram Рената Литвинова разместила кадр, сделанный в гримерке. На представленном фото звезда экранов сидит в кресле, будучи облаченной в халат, а на ее коленях сидит дочь Ульяна. Мать и девушка позируют перед камерой в профиль, однако у наследницы актрисы волосы распущены, пока у знаменитости они собраны в прическу. Судя по хэштегам, получен снимок в перерывах между съемками фильма “Северный ветер”.В комментариях фолловеры заметили, что родственницы очень похожи между собой чертами лица и профилем. Кроме того, многим подписчикам показалось, что Рената Литвинова и ее наследница больше напоминают двух сестер, нежели мать и дочь. Оценить кадр отметками “Мне нравится” успели более 17 тысяч человек.