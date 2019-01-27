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Сотрудники компании Radetec научили пистолет Glock считать патроны

Сотрудники компании Radetec из Соединенных Штатов Америки проведи презентацию новой разработки австрийского пистолета Glock. Оказывается, они научили данную версию считать патроны.
Сотрудники компании Radetec научили пистолет Glock считать патроны

Представили новинку на специализированной выставке SHOT Show 2019, которая прошла в Лас-Вегасе. Разработчики снабдили оружие затвором Smart Slide с органическим светодиодом, а также он получил толкатель патронов в магазине, имеющем датчик положения. Данное устройство было разработано исключительно для пистолета Glock. Сам затвор снабдили контроллером, датчиком патрона, модулем Bluetooth, и экраном с системой OLED. Последний имеет беспроводную связь с толкателем, который способен определить свое положение в магазине. В это время контроллер подсчитывает точное количество патронов. Smart Slide также способен передать необходимые данные на приложение для мобильного телефона. Это позволит владельцу получать ежедневные отчеты по числу истраченных боеприпасов.

По словам некоторых экспертов, практическая ценность данной разработки низкая. Это обусловливается тем, что большинство оружия имеет затвор, который указывает на пустой магазин.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:48

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