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В Москве посетитель магазина украл кольцо за 2,6 млн рублей

В Москве посетитель ювелирного магазина после примерки украл дорогостоящее кольцо. Сумма нанесенного злоумышленником ущерба пострадавшей стороной оценивается в более чем 2,6 млн рублей.
В Москве посетитель магазина украл кольцо за 2,6 млн рублей

Согласно данным от представителей ГУ МВД по Москве, инцидент имел место в одной из торговых точек на Волгоградском проспекте столицы. Неизвестный мужчина вошел в магазин, представившись покупателем, и заявив о намерении приобрести дорогостоящее украшение. В какой-то момент злоумышленник попросил продавца продемонстрировать ему поближе женское кольцо, выполненное из белого золота и инкрустированное бриллиантом. Однако, получив драгоценность, подозреваемый поспешил скрыться в неизвестном направлении.

В ювелирном магазине Москвы отметили, что стоимость украденного злоумышленником кольца оценивается в более чем 2,6 млн рублей. Сотрудники полиции города по факту случившегося открыли уголовное делопроизводство, продолжаются поиски предполагаемого подозреваемого.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:34

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