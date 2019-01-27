В Москве посетитель магазина украл кольцо за 2,6 млн рублей





Согласно данным от представителей ГУ МВД по Москве, инцидент имел место в одной из торговых точек на Волгоградском проспекте столицы. Неизвестный мужчина вошел в магазин, представившись покупателем, и заявив о намерении приобрести дорогостоящее украшение. В какой-то момент злоумышленник попросил продавца продемонстрировать ему поближе женское кольцо, выполненное из белого золота и инкрустированное бриллиантом. Однако, получив драгоценность, подозреваемый поспешил скрыться в неизвестном направлении.В ювелирном магазине Москвы отметили, что стоимость украденного злоумышленником кольца оценивается в более чем 2,6 млн рублей. Сотрудники полиции города по факту случившегося открыли уголовное делопроизводство, продолжаются поиски предполагаемого подозреваемого.