АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

У дочери покойного актера Дмитрия Марьянова появился “настоящий” отец

У дочери скончавшегося от разрыва тромба Дмитрия Марьянова обнаружился “настоящий” отец. Биологический родитель наследницы актера и Ксении Бик готов оказывать девочке финансовую помощь.
У дочери покойного актера Дмитрия Марьянова появился “настоящий” отец

“Настоящим” отцом юной Анфисы себя назвал ресторатор из Харькова. Мужчина ищет встречи с дочерью уже долгое время, утверждая, что Ксения Бик лишила его родительских прав и запретила видеться с ребенком. Предприниматель поясняет, что нарочно не рассказывал девочке о родстве, когда Дмитрий Марьянов был жив, поскольку не хотел травмировать Анфису, считавшую актера родным родителем. После кончины артиста, настаивает ресторатор, наследница нуждается в заботе и поддержке.

Харьковчанин не собирается вторгаться в привычный мир дочери, но сейчас имеет возможность и желание быть в ее жизни, и оказывать финансовую помощь. Мужчина надеется, что после его откровений Ксения Бик выйдет с ним на связь и позволит видеться с Анфисой.
У дочери покойного актера Дмитрия Марьянова появился “настоящий” отец

В их расставании бизнесмен винит именно экс-супругу, отметив, что она подала на развод. Родительских прав отца Ксения Бик лишила для того, чтобы он не мешал вывозу ребенка в РФ. Спустя полгода она забрала дочь и переехала в Москву к Дмитрию Марьянову, с тех пор не принимая помощи от бывшего избранника. Сам мужчина сейчас женат и имеет четырех детей, надеясь познакомить Анфису с родственниками.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Сударкина продолжает воевать с
Экс-звезда «Дома-2» Алена Ашмарина
Ольга Зуева поделилась забавным видео с
Криптовалютная биржа LocalBitcoins
В Подмосковье пьяный водитель на
Французские разработчики представили
Сотрудники компании Radetec научили
Рената Литвинова удивила сходством с
Чиновница объяснила свои слова о
У дочери покойного актера Дмитрия
Игроки “Спартака” поздравили Дениса
Новые бюджетные iPad будут без функции
Максим Галкин показал, как проводит
Новый кроссовер Haval F7 пользуется
Настя Каменских показала стройное тело
В Москве посетитель магазина украл
Рэпер The Game выпустил новый трек о
Стала известна дата выхода новых
Эксперты имеют разное мнение по поводу
Людмила Абрамова объяснила, почему
Диетологи назвали наиболее полезные для
Анна Бузова прокомментировала свой
В штате Мэн очевидцы запечатлели на
Эксперты составили ТОП-5 самых странных
Российских военных оснастят
Путин подписал указ о переименовании
В Санкт-Петербурге проходит парад в
Виктория Боня у себя в Instagram
Слухи о реверсивной зарядке в Samsung
Милана Тюльпанова рассказала, что ее
Просмотреть все новости