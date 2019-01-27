У дочери покойного актера Дмитрия Марьянова появился “настоящий” отец





“Настоящим” отцом юной Анфисы себя назвал ресторатор из Харькова. Мужчина ищет встречи с дочерью уже долгое время, утверждая, что Ксения Бик лишила его родительских прав и запретила видеться с ребенком. Предприниматель поясняет, что нарочно не рассказывал девочке о родстве, когда Дмитрий Марьянов был жив, поскольку не хотел травмировать Анфису, считавшую актера родным родителем. После кончины артиста, настаивает ресторатор, наследница нуждается в заботе и поддержке.Харьковчанин не собирается вторгаться в привычный мир дочери, но сейчас имеет возможность и желание быть в ее жизни, и оказывать финансовую помощь. Мужчина надеется, что после его откровений Ксения Бик выйдет с ним на связь и позволит видеться с Анфисой.В их расставании бизнесмен винит именно экс-супругу, отметив, что она подала на развод. Родительских прав отца Ксения Бик лишила для того, чтобы он не мешал вывозу ребенка в РФ. Спустя полгода она забрала дочь и переехала в Москву к Дмитрию Марьянову, с тех пор не принимая помощи от бывшего избранника. Сам мужчина сейчас женат и имеет четырех детей, надеясь познакомить Анфису с родственниками.