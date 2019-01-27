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Чиновница объяснила свои слова о «завышенных требованиях учителей»

В одном из своих недавних интервью Екатерина Четошникова посоветовала молодым преподавателям проявлять больше адекватности в оценке собственных возможностей. Сейчас чиновница Алтайского края решила объяснить свои слова, которые были сказаны о «завышенных требованиях учителей».
Чиновница объяснила свои слова о «завышенных требованиях учителей»

Екатерина Четошникова сообщила, что сказанные ей слова спровоцировали весьма неоднозначную реакцию. Чиновница рассказала, что ее вывод был сделан из собственного опыта, но при этом она не думала только о зарплате, а стремилась как можно лучше выполнить свою задачу. Также член правительства поведала, что сейчас все меняется, и молодое поколение хочет все и сразу.

В конце Екатерина Четошникова рассказала, что она должна относится к требованиям в современно мире более снисходительно. Ведь если правительство смогло сделать так, что новое поколение сможет позволить себе дорогостоящую машину, то это значит, работа была весьма эффективной.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:26

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