Новые бюджетные iPad будут без функции Face ID





По информации сайта, недорогая модель гаджета скорее всего получит датчик отпечатка пальца и старый дизайн. К таким выводам эксперты пришли обнаружив, что базовая комплектация новых девайсов до сих пор не включила в себя функцию распознавания лиц.В Сеть попала неподтвержденная информация, что американская компания намерена в первой половине этого года представить новое поколение планшета iPad mini и недорогой iPad. Предполагается, что разработчики снабдят обновленный iPad mini 5 более дешевой панелью дисплея и новым центральным процессорным устройством. Касательно бюджетного iPad, то он может получить экран на десять дюймов, имеющий тонкие рамки.