Новые бюджетные iPad будут без функции Face ID
Сотрудники сайта ixbt.com уверяют, что смогли обнаружить в коде системы iOS 12.2 некоторые отличия бюджетного iPad от американской компании Apple. Оказывается, новинка не будет оснащена функцией Face ID.
По информации сайта, недорогая модель гаджета скорее всего получит датчик отпечатка пальца и старый дизайн. К таким выводам эксперты пришли обнаружив, что базовая комплектация новых девайсов до сих пор не включила в себя функцию распознавания лиц.
В Сеть попала неподтвержденная информация, что американская компания намерена в первой половине этого года представить новое поколение планшета iPad mini и недорогой iPad. Предполагается, что разработчики снабдят обновленный iPad mini 5 более дешевой панелью дисплея и новым центральным процессорным устройством. Касательно бюджетного iPad, то он может получить экран на десять дюймов, имеющий тонкие рамки.
По информации сайта, недорогая модель гаджета скорее всего получит датчик отпечатка пальца и старый дизайн. К таким выводам эксперты пришли обнаружив, что базовая комплектация новых девайсов до сих пор не включила в себя функцию распознавания лиц.
В Сеть попала неподтвержденная информация, что американская компания намерена в первой половине этого года представить новое поколение планшета iPad mini и недорогой iPad. Предполагается, что разработчики снабдят обновленный iPad mini 5 более дешевой панелью дисплея и новым центральным процессорным устройством. Касательно бюджетного iPad, то он может получить экран на десять дюймов, имеющий тонкие рамки.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:00