Максим Галкин показал, как проводит свои выходные
Максим Галкин решил поделиться с поклонниками подробностями своего быта, показав, как проводит выходные. Соответствующие материалы опубликованы в Stories юмориста на его странице в Instagram.
На новых коротких роликах Максим Галкин решил показать многочисленным фолловерам моменты из жизни вне сцены. Сперва отечественный артист проводит время в компании своего сына, помогая ему собирать конструктор, чем отец и наследник занимаются достаточно часто. После этого супруг Аллы Пугачевой устроил перекус в загородном доме пары, наслаждаясь домашним печеньем с изюмом.
Завершить беззаботный выходной Максим Галкин решил в компании своих товарищей. Из материалов на странице юмориста и актера становится понятно, что вместе с друзьями в мужской компании возлюбленный Примадонны отправился в баню. На столе имеются закуски, а сами присутствующие заявляют “С легким паром!”, после чего чокаются заполненными пивом кружками.
На новых коротких роликах Максим Галкин решил показать многочисленным фолловерам моменты из жизни вне сцены. Сперва отечественный артист проводит время в компании своего сына, помогая ему собирать конструктор, чем отец и наследник занимаются достаточно часто. После этого супруг Аллы Пугачевой устроил перекус в загородном доме пары, наслаждаясь домашним печеньем с изюмом.
Завершить беззаботный выходной Максим Галкин решил в компании своих товарищей. Из материалов на странице юмориста и актера становится понятно, что вместе с друзьями в мужской компании возлюбленный Примадонны отправился в баню. На столе имеются закуски, а сами присутствующие заявляют “С легким паром!”, после чего чокаются заполненными пивом кружками.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:55