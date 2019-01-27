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Максим Галкин показал, как проводит свои выходные

Максим Галкин решил поделиться с поклонниками подробностями своего быта, показав, как проводит выходные. Соответствующие материалы опубликованы в Stories юмориста на его странице в Instagram.
Максим Галкин показал, как проводит свои выходные

На новых коротких роликах Максим Галкин решил показать многочисленным фолловерам моменты из жизни вне сцены. Сперва отечественный артист проводит время в компании своего сына, помогая ему собирать конструктор, чем отец и наследник занимаются достаточно часто. После этого супруг Аллы Пугачевой устроил перекус в загородном доме пары, наслаждаясь домашним печеньем с изюмом.
Максим Галкин показал, как проводит свои выходные

Завершить беззаботный выходной Максим Галкин решил в компании своих товарищей. Из материалов на странице юмориста и актера становится понятно, что вместе с друзьями в мужской компании возлюбленный Примадонны отправился в баню. На столе имеются закуски, а сами присутствующие заявляют “С легким паром!”, после чего чокаются заполненными пивом кружками.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:55

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