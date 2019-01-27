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Новый кроссовер Haval F7 пользуется повышенным спросом у потребителей

По информации аналитиков, на территории Китая в конце прошлого года было продано около 11 000 экземпляров нового кроссовера Haval F7. Увеличенный реальный спрос на модель у потребителей позволил ей занять четвертое место в списке самых популярных транспортных средств компании.
Новый кроссовер Haval F7 пользуется повышенным спросом у потребителей

Примечательно, что декабрьские продажи вышеназванного кроссовера были выше, чем у флагманской Toyota RAV4, который приобрели около 10 000 раз. Характеристики транспортного средства практически не уступают японскому кроссоверу, а в некоторых параметрах даже превосходят. Модель оснащена 1,5- или 2,0-литровым двигателем на 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Функция трансмиссии положена на 7-ступенчатый «робот».

На территории Российской Федерации реализации Haval F7 стартуют уже нынешней весной, однако стоимость транспортного средства всё ещё держится в секреты. На китайском рынке дилеры требуют за автомобиль 110 – 150 тысяч юаней в зависимости от комплектации (1,06 – 1,45 миллиона рублей).



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:47

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