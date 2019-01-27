Настя Каменских показала стройное тело в откровенном боди

Настя Каменских продолжает развивать свой сольный проект, при этом не забывая о занятиях спортом. Благодаря последним знаменитость заметно похудела и теперь старается поддерживать форму. В новой публикации певица представлена на фото в белом боди с длинными рукавами. Артистка сидит боком к камере, показывая ноги и ягодицы, а волосы ее распущены. В подписи к записи Каменских сообщила о запуске собственной линии спортивной одежды, где можно найти, как наряды для зала, так и повседневные комплекты.Большинство фолловеров поздравили кумира с новой занятостью, также не осталась без внимания и фигура звезды на снимке. Впрочем, нашлись и те, кто подверг кадр критике, считая его чрезмерно откровенным. Оценить пост отметками “Мне нравится” успели более 97 тысяч пользователей Сети.