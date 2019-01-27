Анна Бузова прокомментировала свой эконом-класс и бизнес-класс сестры в самолете

"Я бы, конечно, с удовольствием в субботу повалялась бы дома, но! надо зарабатывать на бизнес-класс, ибо все очень сильно переживают за мой полёт в экономе", - пишет сестра звезды.

Девушки постоянно выкладывали фотографии с отдыха, но вот к концу поездки совместные снимки стали большой редкостью.Никто даже не подозревал, что в этом есть что-то странное. Уже позже стало известно, что обратно Ольга возвращалась в бизнес-классе, а её сестра Аня летела на этом же самолёте, но только в эконом-классе.В комментариях у девушек разразился скандал, никто не понимал, почему две сестры летели по отдельности. Кто-то даже успел обвинить знаменитую ведущую "Дома-2" в том, что она пожалела денег на любимую родственницу.Накануне, Аня Бузова выставила в свой Instagram фото, на котором продемонстрировала свой розовый костюм. В подписи под фотографией девушка решила ответить всем в шуточной форме, Аня заявила, что, несмотря на то, что ей хотелось бы провести субботу лёжа в кровати, ей приходится работать и зарабатывать на бизнес-класс.Но ещё один факт заставляет задуматься, а не поссорились ли две сестры, ведь, по слухам, ранее Аня отписалась от Ольги в Instagram.