АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Анна Бузова прокомментировала свой эконом-класс и бизнес-класс сестры в самолете

Ольга Бузова и её сестра Анна отдыхали сначала на Мальдивах, а уже немного позже, на день рождение Ольги они отправились в Куршевель.

Девушки постоянно выкладывали фотографии с отдыха, но вот к концу поездки совместные снимки стали большой редкостью.

Анна Бузова прокомментировала свой эконом-класс и бизнес-класс сестры в самолете

Никто даже не подозревал, что в этом есть что-то странное. Уже позже стало известно, что обратно Ольга возвращалась в бизнес-классе, а её сестра Аня летела на этом же самолёте, но только в эконом-классе.

В комментариях у девушек разразился скандал, никто не понимал, почему две сестры летели по отдельности. Кто-то даже успел обвинить знаменитую ведущую "Дома-2" в том, что она пожалела денег на любимую родственницу.
Анна Бузова прокомментировала свой эконом-класс и бизнес-класс сестры в самолете

Накануне, Аня Бузова выставила в свой Instagram фото, на котором продемонстрировала свой розовый костюм. В подписи под фотографией девушка решила ответить всем в шуточной форме, Аня заявила, что, несмотря на то, что ей хотелось бы провести субботу лёжа в кровати, ей приходится работать и зарабатывать на бизнес-класс.

Анна Бузова прокомментировала свой эконом-класс и бизнес-класс сестры в самолете

"Я бы, конечно, с удовольствием в субботу повалялась бы дома, но! надо зарабатывать на бизнес-класс, ибо все очень сильно переживают за мой полёт в экономе", - пишет сестра звезды.

Но ещё один факт заставляет задуматься, а не поссорились ли две сестры, ведь, по слухам, ранее Аня отписалась от Ольги в Instagram.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настя Каменских показала стройное тело
В Москве посетитель магазина украл
Рэпер The Game выпустил новый трек о
Стала известна дата выхода новых
Эксперты имеют разное мнение по поводу
Людмила Абрамова объяснила, почему
Диетологи назвали наиболее полезные для
Анна Бузова прокомментировала свой
В штате Мэн очевидцы запечатлели на
Эксперты составили ТОП-5 самых странных
Российских военных оснастят
Путин подписал указ о переименовании
В Санкт-Петербурге проходит парад в
Виктория Боня у себя в Instagram
Слухи о реверсивной зарядке в Samsung
Милана Тюльпанова рассказала, что ее
Lightning Motorcycles объявила старт
Ученые раскрыли тайну необычной мумии
Актеры и экстрасенсы сразятся за
Ко дню снятия блокады Ленинграда
Многие пользователи жалуются на быструю
Дженнифер Энистон собирается удочерить
Опубликован ТОП-5 самых быстрых
Валентина Талызина рассказала об
Медики назвали правила ухода за губами
Студентка из Уфы приняла участие в
В Bellator выразили готовность
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на
Российским детям расскажут об их
Уфологи сообщили об огромном НЛО,
Просмотреть все новости