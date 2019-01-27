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Рэпер The Game выпустил новый трек о сексе с Ким Кардашьян

Рэп-исполнитель The Game выпустил новый трек, в котором затронул тему секса с Ким Кардашьян. Свою скандальную композицию исполнитель представил на недавней вечеринке, выложив соответствующий ролик на странице в Instagram.
Рэпер The Game выпустил новый трек о сексе с Ким Кардашьян

Компания собралась на студии звукозаписи, где Джейсон Тейлор, выступающий на сцене под именем The Game, в песне решил рассказать об интимной близости с Ким Кардашьян. Рэпер вспомнил, как удерживал знаменитость за горло, раскрыв и более пикантные подробности. В то же время артист сразу принес извинения своему коллеге Канье Уэсту, поскольку уважает его.
Рэпер The Game выпустил новый трек о сексе с Ким Кардашьян

Ни Ким Кардашьян, ни ее супруг, пока официально не отреагировали на провокационные действия со стороны The Game. В то же время среди пользователей Сети пост вызвал преимущественно негативную реакцию. По мнению фолловеров, поступок Джейсона Тейлора является “низким” по отношению к звезде реалити-шоу, и не достоин уважения. Часть юзеров решила, что таким образом музыкант просто пытается привлечь внимание к своему творчеству.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:25

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