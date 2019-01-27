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Эксперты имеют разное мнение по поводу обнимающей свой живот Меган Маркл

Эксперты решили высказать свое мнение по поводу того, что Меган Маркл постоянно обнимает свой живот во время беременности. Некоторые уверены, что это всего лишь актерское мастерство. Другие считают, что она гордится своим "интересным положением".
Эксперты имеют разное мнение по поводу обнимающей свой живот Меган Маркл

Общественность заметила, что Меган Маркл часто обнимает свой живот. Такие действия возлюбленной принца Гарри взволновали ее преданных поклонников и представителей прессы. Несколько экспертов решили высказать свое мнение по данному поводу. Лиз Джонс считает, что своим жестом герцогиня Сассекская предупреждает окружающих, что с ней необходимо обращаться крайне нежно и внимательно.

Эксперты имеют разное мнение по поводу обнимающей свой живот Меган Маркл

А вот эксперт Кэтрин Грейвс предположила, что обнимать живот во время беременности это генетически заложено в организме женщины. Ведь, когда она так делает, у нее вырабатывается так называемый "гормон любви". Но есть мнение, что Меган Маркл применяет свое актерское мастерство, чтобы привлечь как можно больше внимания к своему положению.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:07

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