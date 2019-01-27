Эксперты имеют разное мнение по поводу обнимающей свой живот Меган Маркл





Общественность заметила, что Меган Маркл часто обнимает свой живот. Такие действия возлюбленной принца Гарри взволновали ее преданных поклонников и представителей прессы. Несколько экспертов решили высказать свое мнение по данному поводу. Лиз Джонс считает, что своим жестом герцогиня Сассекская предупреждает окружающих, что с ней необходимо обращаться крайне нежно и внимательно.А вот эксперт Кэтрин Грейвс предположила, что обнимать живот во время беременности это генетически заложено в организме женщины. Ведь, когда она так делает, у нее вырабатывается так называемый "гормон любви". Но есть мнение, что Меган Маркл применяет свое актерское мастерство, чтобы привлечь как можно больше внимания к своему положению.