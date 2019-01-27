Стала известна дата выхода новых «Охотников за привидениями»





Новая кинолента, события которой будут происходить в настоящее время, продолжит сюжет первых картин. Потребительской аудитории на сегодняшний день доступно мало информации, касающейся фильма. Однако известно, что он не будет затрагивать сюжет снятой в 2016 году серии, где главные роли достались женщинам. Также доступны некоторые имена состава съемочной группы. Режиссером выступит Джейсон Райтман, продюсером – Айвэн Райтман, который снял первые части легендарных «Охотников за приведениями».Касательно актерского состава пока что нет точных данных. Некоторые источники заявляют о молодых актерах в главной роли, некоторые говорят, что «старая гвардия» останется. Таким образом у фанатов оригинальной версии появилась возможность увидеть любимых актеров: Билла Мюррея, Дэна Эйкройда и Эрни Хадсона в новой картине.