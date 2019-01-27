Стала известна дата выхода новых «Охотников за привидениями»
Сотрудники кинокомпании Sony Pictures назвали дату выхода новой части легендарного фильма «Охотники за привидениями». Мировая премьера состоится 10 июля 2020 года.
Новая кинолента, события которой будут происходить в настоящее время, продолжит сюжет первых картин. Потребительской аудитории на сегодняшний день доступно мало информации, касающейся фильма. Однако известно, что он не будет затрагивать сюжет снятой в 2016 году серии, где главные роли достались женщинам. Также доступны некоторые имена состава съемочной группы. Режиссером выступит Джейсон Райтман, продюсером – Айвэн Райтман, который снял первые части легендарных «Охотников за приведениями».
Касательно актерского состава пока что нет точных данных. Некоторые источники заявляют о молодых актерах в главной роли, некоторые говорят, что «старая гвардия» останется. Таким образом у фанатов оригинальной версии появилась возможность увидеть любимых актеров: Билла Мюррея, Дэна Эйкройда и Эрни Хадсона в новой картине.
Новая кинолента, события которой будут происходить в настоящее время, продолжит сюжет первых картин. Потребительской аудитории на сегодняшний день доступно мало информации, касающейся фильма. Однако известно, что он не будет затрагивать сюжет снятой в 2016 году серии, где главные роли достались женщинам. Также доступны некоторые имена состава съемочной группы. Режиссером выступит Джейсон Райтман, продюсером – Айвэн Райтман, который снял первые части легендарных «Охотников за приведениями».
Касательно актерского состава пока что нет точных данных. Некоторые источники заявляют о молодых актерах в главной роли, некоторые говорят, что «старая гвардия» останется. Таким образом у фанатов оригинальной версии появилась возможность увидеть любимых актеров: Билла Мюррея, Дэна Эйкройда и Эрни Хадсона в новой картине.
Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:15