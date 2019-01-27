Людмила Абрамова объяснила, почему вышла замуж за Владимира Высоцкого





По словам Людмилы Абрамовой, когда они познакомились, Владимир Высоцкий не находился на пике славы, но все равно покорил ее сердце. Она сразу разглядела его уникальный талант, выделяющий музыканта на фоне остальных. Выйти за актера вторая жена решила после того, как он выполнил ее “формулу любви”. Поэт вышиб дверь в номер актрисы ногой и позвал ее замуж, поэтому она не смогла ответить ему отказом. В браке у пары родились двое сыновей. Младший из них, Никита, тоже присутствовал в студии, где назвал отца “классным и стремительным”, вспомнив о его быстрой езде и тяжелой работе.Развелись Абрамова и Высоцкий в 1970 году, последнее десятилетие своей жизни выдающийся артист состоял в союзе с актрисой Мариной Влади. Возлюбленные часто находились на расстоянии, ведь супруга была в Париже, а поэт не мог оставить СССР. Он водил тесную дружбу с Ириной Печерниковой, нередко делился с ней творчеством, но после ссоры их общение оборвалось.