АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Людмила Абрамова объяснила, почему вышла замуж за Владимира Высоцкого

Людмила Абрамова, вторая супруга Владимира Высоцкого, объяснила причины, по которым вышла замуж за выдающегося поэта. Откровения прозвучали в рамках программы “Судьба человека”, приуроченной к 81-летию известного артиста.
Людмила Абрамова объяснила, почему вышла замуж за Владимира Высоцкого

По словам Людмилы Абрамовой, когда они познакомились, Владимир Высоцкий не находился на пике славы, но все равно покорил ее сердце. Она сразу разглядела его уникальный талант, выделяющий музыканта на фоне остальных. Выйти за актера вторая жена решила после того, как он выполнил ее “формулу любви”. Поэт вышиб дверь в номер актрисы ногой и позвал ее замуж, поэтому она не смогла ответить ему отказом. В браке у пары родились двое сыновей. Младший из них, Никита, тоже присутствовал в студии, где назвал отца “классным и стремительным”, вспомнив о его быстрой езде и тяжелой работе.
Людмила Абрамова объяснила, почему вышла замуж за Владимира Высоцкого

Развелись Абрамова и Высоцкий в 1970 году, последнее десятилетие своей жизни выдающийся артист состоял в союзе с актрисой Мариной Влади. Возлюбленные часто находились на расстоянии, ведь супруга была в Париже, а поэт не мог оставить СССР. Он водил тесную дружбу с Ириной Печерниковой, нередко делился с ней творчеством, но после ссоры их общение оборвалось.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настя Каменских показала стройное тело
В Москве посетитель магазина украл
Рэпер The Game выпустил новый трек о
Стала известна дата выхода новых
Эксперты имеют разное мнение по поводу
Людмила Абрамова объяснила, почему
Диетологи назвали наиболее полезные для
Анна Бузова прокомментировала свой
В штате Мэн очевидцы запечатлели на
Эксперты составили ТОП-5 самых странных
Российских военных оснастят
Путин подписал указ о переименовании
В Санкт-Петербурге проходит парад в
Виктория Боня у себя в Instagram
Слухи о реверсивной зарядке в Samsung
Милана Тюльпанова рассказала, что ее
Lightning Motorcycles объявила старт
Ученые раскрыли тайну необычной мумии
Актеры и экстрасенсы сразятся за
Ко дню снятия блокады Ленинграда
Многие пользователи жалуются на быструю
Дженнифер Энистон собирается удочерить
Опубликован ТОП-5 самых быстрых
Валентина Талызина рассказала об
Медики назвали правила ухода за губами
Студентка из Уфы приняла участие в
В Bellator выразили готовность
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на
Российским детям расскажут об их
Уфологи сообщили об огромном НЛО,
Просмотреть все новости