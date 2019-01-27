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Диетологи назвали наиболее полезные для сердца продукты

Диетологи составили перечень продуктов, которые представляют максимальную пользу для работы сердца. Соответствующий список предоставлен специалистами из Британской диетической ассоциации.
Диетологи назвали наиболее полезные для сердца продукты

Холестерин является одним из ключевых врагов сердца, он в состоянии провоцировать развитие ишемической болезни органа. Как правило, накапливается соединение на стенках сосудов, но наличие в рационе богатых клетчаткой бобовых позволяет образовывать своего рода “гель”, мешающий холестерину усваиваться организмом. В частности, если употреблять бобовые на ежедневной основе, снизить уровни плохого холестерина можно в среднем на 5%. В перечне, составленном диетологами, имеются также фрукты и овощи. В них, помимо клетчатки, содержится калий. Последний помогает контролировать кровяное давление.

Важно иметь в повседневном меню цельнозерновые продукты, в таком случае можно на 9% снизить риск преждевременной смерти на фоне развития сердечно-сосудистых недугов. Можно включить в рацион овсянку, лебеду, ржаной хлеб и т.д. Полезной для сердца является и содержащая омега-3 рыба, в нее входят витамины B6, B12 и калий.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:55

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