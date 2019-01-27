Диетологи назвали наиболее полезные для сердца продукты





Холестерин является одним из ключевых врагов сердца, он в состоянии провоцировать развитие ишемической болезни органа. Как правило, накапливается соединение на стенках сосудов, но наличие в рационе богатых клетчаткой бобовых позволяет образовывать своего рода “гель”, мешающий холестерину усваиваться организмом. В частности, если употреблять бобовые на ежедневной основе, снизить уровни плохого холестерина можно в среднем на 5%. В перечне, составленном диетологами, имеются также фрукты и овощи. В них, помимо клетчатки, содержится калий. Последний помогает контролировать кровяное давление.Важно иметь в повседневном меню цельнозерновые продукты, в таком случае можно на 9% снизить риск преждевременной смерти на фоне развития сердечно-сосудистых недугов. Можно включить в рацион овсянку, лебеду, ржаной хлеб и т.д. Полезной для сердца является и содержащая омега-3 рыба, в нее входят витамины B6, B12 и калий.