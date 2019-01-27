Виктория Боня у себя в Instagram рекомендует всем подписчикам заняться спортом

"Пора готовиться к лету! Кто со мной на спорт?", - в одном из последних постов приглашает подписчиков вести активный образ жизни Виктория.

Ведущая, модель и блогер уже сейчас готовится к лету.Боня постоянно выкладывает в свой Instagram фотографии со спортивного зала, там она проводит достаточно много времени. Также Вика придерживается правильного питания, к чему время от времени призывает и всех в своих постах.Для того, чтобы быть всегда в идеальной форме, девушка советует всем не лениться и ходить на фитнес. Как говорит Виктория, будет лучше, если перед силовой тренировкой организм хорошенько разогреется.Особое внимание бывшая участница "Дома-2" уделяет дыханию, во время занятий нужно контролировать его, стараться дышать равномерно и глубоко.Кроме этого Виктория Боня рассказала, что после новогодних праздников она не набрала вес, а наоборот похудела. Такой факт совсем не радует светскую львицу, ведь она заявляла, что завидует формам знаменитой Ким Кардашьян.Спорт, по мнению Вики, нужен абсолютно всем. Кто-то благодаря ему худеет, а кто-то, как она, придаёт своему худенькому телу плавные и женственные изгибы.