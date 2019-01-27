В штате Мэн очевидцы запечатлели на видео загадочные черные объекты в небе





Американцам удалось сделать видео, на котором запечатлено небо в штате Мэн с большими тучами и несколькими объектами черного цвета, быстро передвигающимися. Также НЛО имели непонятную форму и маскировались под небольшие облака. Очевидцы особо отметили, что тучи в этот момент выглядели весьма необычно, напоминая огромные горы. Житель США сообщил, что многие люди не верят в существование инопланетной жизни. Но видео, которое ему удалось заснять, является прямым доказательством того, что внеземные цивилизации действительно есть.Пользователи Сети по-разному отреагировали на ролик. Некоторые уверены, что американцу удалось запечатлеть настоящий десант НЛО. Другие считают, что это обычные облака и тут нет ничего внеземного. Были и те, кто решил, что данное видео просто монтаж.