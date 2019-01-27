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Эксперты составили ТОП-5 самых странных автомобилей

Эксперты составили ТОП-5 самых странных автомобилей, которые когда-либо были представлены потребительской аудитории. Список представили сотрудники издания CarsWeek.ru.
Эксперты составили ТОП-5 самых странных автомобилей

Первое место заняло транспортное средство, которое достигало размеров большого чемодана. Это одноместный Peel P50. Он был в производстве три года с 1962 по 1965. Стоимость авто из Великобритании достигала 560 долларов. При весе 56 килограмм его легко можно было хранить в квартире и перемещать вручную благодаря специальной ручке. Peel P50 был оснащен пятикубовым мотором, который имел 4,2 лошадиные силы, максимальный разгон составлял 61 км/ч.

Вторую ступень списка занял Messerschmitt KR175, который являлся пост военным автомобилем. Данная модель – это первая попытка запуска серийного производства наземного транспорта самолетной компанией. Выглядело устройство, как двухместный скутер, имеющий велосипедный руль или самолетный штурвал, а также неудобную кабину. Выпуск длился с 1953 по 1955 год.

На третьем месте двухместный автомобиль, имеющий вместо капота входную дверь - BMW Isetts 300. Транспортное средство выпускалось длительное время, а его тираж достиг 161 тысячу 728 единиц.

Четвертое место закрепилось за трехколесной машиной Bong Bug 700E. Мир увидело всего 2 270 штук, хотя выпуск продлился четыре года (1970-1974). Дизайн авто напоминал мини катер или маленькую лодку.
Эксперты составили ТОП-5 самых странных автомобилей

Закрывает ТОП-5 самых странных автомобилей представитель компании Mazda, модель R360, которая стала первой в производстве данной компании. Купе отличалось компактностью и необычно смелым дизайном для тех лет. Это помогло получить популярность модели как дома, так и за рубежом. Автомобиль выпустили тиражом 65 тысяч.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:38

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