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Российских военных оснастят разведывательным комплексом “Глаз”

Российских военных оснастят современным разведывательным комплексом, получившим наименование “Глаз”. Индивидуальный комплект прошел первые испытания на территории Сирии.
Российских военных оснастят разведывательным комплексом “Глаз”

Как отмечается, новый аппарат оснащен современной камерой высокого разрешения. Благодаря его использованию у военнослужащих появится возможность получить подробные сведения относительно боевой ситуации, а применить его актуально в ситуациях, когда враг скрывается за рельефом в условиях определенной местности или за постройками. Представители ОПК отметили, что в настоящее время “Глаз” проходит необходимые заводские испытания. Запускать в воздух комплекс можно посредством ручной ракетницы, он взлетает на высоту до 300 м. После этого происходит раскрытие парашюта, аппарат медленными темпами опускается обратно, снимая окружающую обстановку с помощью видеокамеры. Итоговая картинка выводится на планшет осуществившего запуск военнослужащего.

Использовать “Глаз” собираются в тех ситуациях, когда обстановка особенно опасна, и самостоятельная рекогносцировка представляет угрозу для жизни. Преимущественно актуален комплекс в условиях городских боев, поскольку тогда противник может легко найти укрытие и организовать засаду.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:26

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