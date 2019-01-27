Российских военных оснастят разведывательным комплексом “Глаз”





Как отмечается, новый аппарат оснащен современной камерой высокого разрешения. Благодаря его использованию у военнослужащих появится возможность получить подробные сведения относительно боевой ситуации, а применить его актуально в ситуациях, когда враг скрывается за рельефом в условиях определенной местности или за постройками. Представители ОПК отметили, что в настоящее время “Глаз” проходит необходимые заводские испытания. Запускать в воздух комплекс можно посредством ручной ракетницы, он взлетает на высоту до 300 м. После этого происходит раскрытие парашюта, аппарат медленными темпами опускается обратно, снимая окружающую обстановку с помощью видеокамеры. Итоговая картинка выводится на планшет осуществившего запуск военнослужащего.Использовать “Глаз” собираются в тех ситуациях, когда обстановка особенно опасна, и самостоятельная рекогносцировка представляет угрозу для жизни. Преимущественно актуален комплекс в условиях городских боев, поскольку тогда противник может легко найти укрытие и организовать засаду.