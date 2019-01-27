Путин подписал указ о переименовании военных кафедр в вузах на территории России
Владимир Путин официально подписал указ, который подразумевает переименование на территории России военных кафедр в вузах. Появился соответствующего содержания документ на сетевом портале предоставления правовой информации.
Согласно документу, принятому непосредственно Путиным, наименования военных факультетов меняются на военные учебные центры. Соответствующие новшества должны использовать прежде всего в образовательных госорганизациях федерального значения, предоставляющих возможность получения высшего образования.
Также летом минувшего года от представителей Минобороны РФ стало известно, что студенты отечественных вузов теперь имеют возможность приобретать военную специальность без необходимости прохождения срочной службы в рядах армии.
Согласно документу, принятому непосредственно Путиным, наименования военных факультетов меняются на военные учебные центры. Соответствующие новшества должны использовать прежде всего в образовательных госорганизациях федерального значения, предоставляющих возможность получения высшего образования.
Также летом минувшего года от представителей Минобороны РФ стало известно, что студенты отечественных вузов теперь имеют возможность приобретать военную специальность без необходимости прохождения срочной службы в рядах армии.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:19