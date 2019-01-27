В Санкт-Петербурге проходит парад в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады





Парад на Дворцовой площади уже стартовал официально, а направлено мероприятие на то, чтобы почтить память всех жертв блокады Ленинграда. Всего задействованы в приуроченных к 75-й годовщине мероприятиях порядка 2,5 тысячи отечественных военнослужащих, также в это число входят и представители местных силовых структур. В рамках масштабного парада присутствующие смогут наблюдать по меньшей мере 80 единиц военной техники.Проходят посвященные событиям Второй мировой войны мероприятия не только непосредственно в Петербурге, но и в целом по Ленобласти. В некоторых из них намерен принять участие Владимир Путин. Освободить территорию Ленинграда от захватчиков солдатам удалось окончательно 27 января 1944.