В Санкт-Петербурге проходит парад в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады
В Санкт-Петербурге стартовал парад, который приурочен ко дню снятия блокады Ленинграда. Освободить Северную столицу от нацистских захватчиков удалось ровно 75 лет назад.
Парад на Дворцовой площади уже стартовал официально, а направлено мероприятие на то, чтобы почтить память всех жертв блокады Ленинграда. Всего задействованы в приуроченных к 75-й годовщине мероприятиях порядка 2,5 тысячи отечественных военнослужащих, также в это число входят и представители местных силовых структур. В рамках масштабного парада присутствующие смогут наблюдать по меньшей мере 80 единиц военной техники.
Проходят посвященные событиям Второй мировой войны мероприятия не только непосредственно в Петербурге, но и в целом по Ленобласти. В некоторых из них намерен принять участие Владимир Путин. Освободить территорию Ленинграда от захватчиков солдатам удалось окончательно 27 января 1944.
Парад на Дворцовой площади уже стартовал официально, а направлено мероприятие на то, чтобы почтить память всех жертв блокады Ленинграда. Всего задействованы в приуроченных к 75-й годовщине мероприятиях порядка 2,5 тысячи отечественных военнослужащих, также в это число входят и представители местных силовых структур. В рамках масштабного парада присутствующие смогут наблюдать по меньшей мере 80 единиц военной техники.
Проходят посвященные событиям Второй мировой войны мероприятия не только непосредственно в Петербурге, но и в целом по Ленобласти. В некоторых из них намерен принять участие Владимир Путин. Освободить территорию Ленинграда от захватчиков солдатам удалось окончательно 27 января 1944.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:14