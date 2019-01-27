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Милана Тюльпанова рассказала, что ее сын научился говорить "мама"

Несколько недель назад суд принял решение, что во время развода Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова их ребенок будет проживать с матерью. В своем недавнем интервью бывшая возлюбленная футболиста сообщила, что ее сын научился говорить "мама".

Милана Тюльпанова рассказала, что ее сын научился говорить "мама"

Милана Тюльпанова рассказала, что ее наследник быстро вспомнил всех ее близких. Она сообщила, что как только забрала мальчика домой, он даже не знал слово "мама". Но буквально несколько дней спустя начал произносить данное слово, и при этом улыбаться. Также сын Александра Кержакова научился говорить "бабушка", это слово Артем тоже не знал.

Милана Тюльпанова рассказала, что ее сын научился говорить "мама"

Милана Тюльпанова рассказала, что ее ребенок очень любит музыкальные книги, под которые начинает танцевать и улыбаться. Бывшая возлюбленная футболиста сообщила, что пока она с сыном будет жить в Санкт-Петербурге. Также она добавила, что в мае собираются отдохнуть возле моря, поскольку Артем еще ни разу не купался в нем.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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