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Ко дню снятия блокады Ленинграда названы лучшие фильмы о подвиге города

Эксперты назвали лучшие фильмы о подвиге Ленинграда, который долгое время находился в блокаде. Приурочен перечень к 75-летию со дня, когда город был окончательно освобожден от врага.
Ко дню снятия блокады Ленинграда названы лучшие фильмы о подвиге города

Тема блокадного Ленинграда достаточно часто затрагивается режиссерами, этому событию времен ВОВ посвящено множество кинолент. Достойным внимания эксперты считают ленту “Блокада”, режиссером которой выступил Сергей Лозница. Документальные элементы в себе содержит и работа Александра Сокурова, имеющая название “Читаем блокадную книгу”. В фильмах содержатся и художественные элементы, что делает их интересными для любой аудитории. Кинокартина “Жила-была девочка”, посвященная событиям подвига Ленинграда, выпущена в 1944 году, а снимали ее в условиях блокадного города. Режиссурой занимался Виктор Эйсымонт, а рассказывает лента об ужасах войны, как их видели дети.

Среди сериалов о Ленинграде, по данным издания “Слово и Дело”, внимания достойны “Линия Марты”, а также “Ладога”. В кинотеатрах 27 января проходит премьера военной драмы “Спасти Ленинград”, над ней работал Алексей Козлов. В перечне оказались, кроме упомянутых, такие ленты, как “Ленинградская симфония”, “Балтийское небо”, “Зимнее утро”, “Зеленые цепочки”, “Порох”, а также “Мы смотрели в лицо смерти”.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:33

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