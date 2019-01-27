Ко дню снятия блокады Ленинграда названы лучшие фильмы о подвиге города
Эксперты назвали лучшие фильмы о подвиге Ленинграда, который долгое время находился в блокаде. Приурочен перечень к 75-летию со дня, когда город был окончательно освобожден от врага.
Тема блокадного Ленинграда достаточно часто затрагивается режиссерами, этому событию времен ВОВ посвящено множество кинолент. Достойным внимания эксперты считают ленту “Блокада”, режиссером которой выступил Сергей Лозница. Документальные элементы в себе содержит и работа Александра Сокурова, имеющая название “Читаем блокадную книгу”. В фильмах содержатся и художественные элементы, что делает их интересными для любой аудитории. Кинокартина “Жила-была девочка”, посвященная событиям подвига Ленинграда, выпущена в 1944 году, а снимали ее в условиях блокадного города. Режиссурой занимался Виктор Эйсымонт, а рассказывает лента об ужасах войны, как их видели дети.
Среди сериалов о Ленинграде, по данным издания “Слово и Дело”, внимания достойны “Линия Марты”, а также “Ладога”. В кинотеатрах 27 января проходит премьера военной драмы “Спасти Ленинград”, над ней работал Алексей Козлов. В перечне оказались, кроме упомянутых, такие ленты, как “Ленинградская симфония”, “Балтийское небо”, “Зимнее утро”, “Зеленые цепочки”, “Порох”, а также “Мы смотрели в лицо смерти”.
Тема блокадного Ленинграда достаточно часто затрагивается режиссерами, этому событию времен ВОВ посвящено множество кинолент. Достойным внимания эксперты считают ленту “Блокада”, режиссером которой выступил Сергей Лозница. Документальные элементы в себе содержит и работа Александра Сокурова, имеющая название “Читаем блокадную книгу”. В фильмах содержатся и художественные элементы, что делает их интересными для любой аудитории. Кинокартина “Жила-была девочка”, посвященная событиям подвига Ленинграда, выпущена в 1944 году, а снимали ее в условиях блокадного города. Режиссурой занимался Виктор Эйсымонт, а рассказывает лента об ужасах войны, как их видели дети.
Среди сериалов о Ленинграде, по данным издания “Слово и Дело”, внимания достойны “Линия Марты”, а также “Ладога”. В кинотеатрах 27 января проходит премьера военной драмы “Спасти Ленинград”, над ней работал Алексей Козлов. В перечне оказались, кроме упомянутых, такие ленты, как “Ленинградская симфония”, “Балтийское небо”, “Зимнее утро”, “Зеленые цепочки”, “Порох”, а также “Мы смотрели в лицо смерти”.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:33