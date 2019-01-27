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Слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy S10 подтверждаются

В Сети начала появляться информация касательно зарядного устройства нового смартфона Samsung Galaxy S10. Инсайдеры подтвердили, что она будет реверсивной.
Слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy S10 подтверждаются

Дизайн ожидаемой новинки от южнокорейской компании давно рассекречен во Всемирной паутине. Теперь настало время раскрыть и его характеристики. В частности, инсайдеры рассказали о зарядном устройстве девайса. Как и предполагалось ранее - оно будет реверсивным. Это значит, что гаджет сможет заряжать другие устройства без применения проводов. Данную систему назвали Powershare.

Новые модели S10 и S10+ от корпорации Samsung в базовом комплекте будет иметь 25-ти ватную зарядку. Также для данной системы будет предлагаться беспроводное зарядное устройство с такой же мощностью. Благодаря этому у юзера появится возможность с одинаковой скоростью зарядить аккумулятор мобильного телефона как от классического блока, так и с помощью беспроводной зарядной станции.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:07

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