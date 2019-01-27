Слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy S10 подтверждаются
В Сети начала появляться информация касательно зарядного устройства нового смартфона Samsung Galaxy S10. Инсайдеры подтвердили, что она будет реверсивной.
Дизайн ожидаемой новинки от южнокорейской компании давно рассекречен во Всемирной паутине. Теперь настало время раскрыть и его характеристики. В частности, инсайдеры рассказали о зарядном устройстве девайса. Как и предполагалось ранее - оно будет реверсивным. Это значит, что гаджет сможет заряжать другие устройства без применения проводов. Данную систему назвали Powershare.
Новые модели S10 и S10+ от корпорации Samsung в базовом комплекте будет иметь 25-ти ватную зарядку. Также для данной системы будет предлагаться беспроводное зарядное устройство с такой же мощностью. Благодаря этому у юзера появится возможность с одинаковой скоростью зарядить аккумулятор мобильного телефона как от классического блока, так и с помощью беспроводной зарядной станции.
Дизайн ожидаемой новинки от южнокорейской компании давно рассекречен во Всемирной паутине. Теперь настало время раскрыть и его характеристики. В частности, инсайдеры рассказали о зарядном устройстве девайса. Как и предполагалось ранее - оно будет реверсивным. Это значит, что гаджет сможет заряжать другие устройства без применения проводов. Данную систему назвали Powershare.
Новые модели S10 и S10+ от корпорации Samsung в базовом комплекте будет иметь 25-ти ватную зарядку. Также для данной системы будет предлагаться беспроводное зарядное устройство с такой же мощностью. Благодаря этому у юзера появится возможность с одинаковой скоростью зарядить аккумулятор мобильного телефона как от классического блока, так и с помощью беспроводной зарядной станции.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:07