Ученые раскрыли тайну необычной мумии девочки с портретом в Египте





Особенность мумии в том, что с момента обнаружения ей удалось сохраниться не раскрытой. На погребальной ткани археологи также выявили прикрепленный портрет, изображающий мумифицированного человека. Авторы исследования отмечают, что до современности мумии с портретами покойных практически не сохранились. В надежде уберечь значимый артефакт было решено изучить его посредством использования рентгеноскопии. Благодаря этому стало ясно, что тело принадлежит девочке возрастом около пяти лет, ее рост достигал 0,9 м.Поскольку внешних повреждений на останках найдено не было, археологи допускают, что смерть ребенка спровоцирована болезнью. По мнению некоторых участников работы, речь может идти о распространенных в ту пору оспе, малярии, а также туберкулезе.