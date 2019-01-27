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Lightning Motorcycles объявила старт приема заказов на электробайк

Американская компания Lightning Motorcycles попросила 500 долларов возвратного депозита для того, что зарезервировать первые экземпляры своих мотоциклов для себя. Отметим, что транспортное средство ещё не представили официально.
Lightning Motorcycles объявила старт приема заказов на электробайк

Скорее всего, дебют новинки от Lightning Motorcycles состоится уже в следующем месяце, а продажи начнутся весной этого года. Базовая модификация мотоцикла обойдется покупателям примерно в 13 тысяч долларов, предварительный заказ обойдется ещё в 500 долларов, но их могут вернуть, если этого потребует клиент. «Заряженный» Carbon Edition будет стоить 10 тысяч долларов, но, несмотря на более дешевую стоимость, далеко не факт, что данная модель будет выпускаться в первую очередь.

Запас хода мотоцикла составит не более 230 километров, максимальная скорость – 240 км/час, время подзарядки аккумулятора – почти 35 минут, однако специалисты считают, что данные характеристики слишком хороши для серийных премиумных электробайков.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:55

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