Дженнифер Энистон собирается удочерить девочку из Мексики





Дженнифер Энистон была замужем дважды, но не в одном из браков у нее так и не появились наследники. Она постоянно была занята своей карьерой и не спешила становиться матерью. В текущем году известная актриса празднует своей пятидесятилетний юбилей. Сейчас стало известно, что знаменитость намерена удочерить девочку из Мексики и уже несколько месяцев занимается поисками ребенка. Дженнифер Энистон побывала в нескольких приютах, и в последнем она увидела маленькую девочку, которая ее покорила.Источник из окружения Голливудской актрисы сообщает, что малышка очаровала бывшую супругу Брэда Питта своими длинными ресницами, красивыми глазами и милой улыбкой. Также информатор рассказал, что Дженнифер Энистон уже начала оформлять все необходимые документы на удочерение этой девочки.