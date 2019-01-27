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Дженнифер Энистон собирается удочерить девочку из Мексики

Дженнифер Энистон приняла решение, что ей пора становиться мамой. Голливудская актриса решила удочерить девочку из Мексики.

Дженнифер Энистон собирается удочерить девочку из Мексики

Дженнифер Энистон была замужем дважды, но не в одном из браков у нее так и не появились наследники. Она постоянно была занята своей карьерой и не спешила становиться матерью. В текущем году известная актриса празднует своей пятидесятилетний юбилей. Сейчас стало известно, что знаменитость намерена удочерить девочку из Мексики и уже несколько месяцев занимается поисками ребенка. Дженнифер Энистон побывала в нескольких приютах, и в последнем она увидела маленькую девочку, которая ее покорила.

Дженнифер Энистон собирается удочерить девочку из Мексики

Источник из окружения Голливудской актрисы сообщает, что малышка очаровала бывшую супругу Брэда Питта своими длинными ресницами, красивыми глазами и милой улыбкой. Также информатор рассказал, что Дженнифер Энистон уже начала оформлять все необходимые документы на удочерение этой девочки.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:19

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