Многие пользователи жалуются на быструю разрядку смартфона OnePlus 6T





Несмотря на обещание разработчиков, что мобильный телефон OnePlus 6T продержит заряд батареи целый день, и для этого не потребуется включать режим экономии, множество юзеров столкнулись с проблемой быстрой разрядки аккумулятора. Пользователи подчеркивают, что девайс начинает быстро разряжаться даже в тот момент, когда им не пользуешься. Как заявляют потребители, они принимали разнообразные попытки решить данный вопрос. На форум компании стало поступать большое количество жалоб, которые касаются проблем с аккумулятором и перегревом смартфона. Владельцам модели 6T советуют бороться с ними методом перезагрузки девайса.Заметим, что на сегодняшний день сотрудники компании OnePlus не прокомментировали данный вопрос.