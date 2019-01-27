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Многие пользователи жалуются на быструю разрядку смартфона OnePlus 6T

Модель смартфона 6T от китайской компании OnePlus является одной из лучших за счет имеющегося аккумулятора. Производитель обещал, что гаджет будет функционировать на протяжении дня, однако многие пользователи начали жаловаться на его быструю разрядку.
Многие пользователи жалуются на быструю разрядку смартфона OnePlus 6T

Несмотря на обещание разработчиков, что мобильный телефон OnePlus 6T продержит заряд батареи целый день, и для этого не потребуется включать режим экономии, множество юзеров столкнулись с проблемой быстрой разрядки аккумулятора. Пользователи подчеркивают, что девайс начинает быстро разряжаться даже в тот момент, когда им не пользуешься. Как заявляют потребители, они принимали разнообразные попытки решить данный вопрос. На форум компании стало поступать большое количество жалоб, которые касаются проблем с аккумулятором и перегревом смартфона. Владельцам модели 6T советуют бороться с ними методом перезагрузки девайса.

Заметим, что на сегодняшний день сотрудники компании OnePlus не прокомментировали данный вопрос.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:28

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