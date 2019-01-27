Актеры и экстрасенсы сразятся за главный приз нового сезона шоу “Последний герой”





О возвращении “Последнего героя” сообщалось еще в 2018 году, но дополнительной информации не раскрывалось. Теперь же стало известно, что участниками нового сезона станут не обычные люди, а актеры и маги, их разделят на две противостоящие друг другу команды. На необитаемом острове, по словам создателей новой версии проекта, присутствующие смогут выяснить, кто из них “круче”. Съемки шоу должны стартовать уже до конца января на Филиппинах, займет процесс не меньше двух месяцев, а премьера может состояться уже весной.Наверняка известно, что одной из тех, кто представит команду актеров станет Юлия Александрова, она уже пакует чемоданы. Также подготовку к “Последнему герою” ведет Намтар Энзигаль, известный по участию в 16-м сезоне “Битвы экстрасенсов”. О других участниках шоу организаторы должны сообщить позднее.